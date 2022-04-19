В этой статье я знакомлю с приворотными ритуалами, сделанными по фотографии избранника. С их помощью можно быстро решить свои проблемы и устроить личную жизнь…
Читать далее «Самые надежные привороты на мужчину по фотографии.»
В этой статье я рассказываю о вечных приворотах, которые невозможно снять. С помощью этих ритуалов можно привязать к себе человека на всю долгую жизнь…
Читать далее «Обряды приворотов на вечную любовь»
В этой статье я расскажу, как провести ритуал Вуду на смерть человека. С помощью подобных ритуалов можно лишить человека жизни, можно превратить его в покорного раба, можно лишить здоровья и денег…
Читать далее «Черный ритуал Вуду на смерть»
В этой статье я дам описание старинных обрядов на деньги. С помощью этих ритуалов можно решить все денежные проблемы и получить богатство в полное свое распоряжение…
Читать далее «Как действует черная денежная магия? Сильные ритуалы на деньги.»
В этой статье я рассказываю о коротких приворотах – вызовах. С их помощью можно вызвать сильную тоску у любимого человека, желание увидеться, помириться, быть постоянно рядом…
Читать далее «Моментальные вызовы – привороты»
В этой статье я рассказываю о мощных кладбищенских обрядах. Эти ритуалы могут убить быстро человека или серьезно повредить его здоровье…
Читать далее «Как можно убить колдовством человека? Ритуалы на смерть»
В этой статье я дам самые эффективные обряды для молодых девушек и не только для них. Эти ритуалы помогут устроить личную жизнь, завести семью и обрести женское счастье…
Читать далее «Как черная магия может помочь выйти замуж?»
В этой статье я рассказываю об эффективных ритуалах черной и белой магии на выздоровление. Эти ритуалы помогут облегчить боль, а иногда и справиться с тяжелым недугом…
Читать далее «Черная магия на здоровье. А также ритуалы белой магии для укрепления здоровья»
В этой статье я даю инструкции по проведению самых действенных ритуалов на красоту. С помощью подобных обрядов можно полностью поменять свою жизнь, стать более успешной и привлекательной для окружающих…
Читать далее «Как усилить свою красоту с помощью магии или черная магия на красоту»
В этой статье я рассказываю о некоторых приворотах Вуду. С помощью таких ритуалов можно привязать к себе сердце любимого человека навечно…
Читать далее «Ритуалы магии Вуду на любовь»
В этой статье я расскажу, как можно провести ритуал действенной остуды на себя или на близкого человека. Эти мощные ритуалы помогут избавиться от мучительных чувств, которые не дают радости, а только приносят страдания…
Читать далее «Как проводится действенная остуда на любовь?»
В этой статье я рассказываю о сильных обрядах на похудение. С помощью подобных обрядов можно решить проблемы с лишним весом, значительно похудеть и улучшить свою внешность…
Читать далее «Красивая фигура с помощью магии или магия Вуду на похудение»