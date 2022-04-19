Здравствуйте!



Помогу в решении вашей проблемы!



Сильные ритуалы черной и белой магии по фотографии. Результат через 1-10 дней. Опыт в магии более 30 лет.



Провожу:



• Ритуалы приворотов (снятие и наведение);

• Ритуалы порчи (снятие и наведение);

• Ритуалы на привлечение денег и удачи;

• Ритуалы от алкоголизма;

• Ритуалы от игромании;

• Ритуалы на похудение.

• И МНОГОЕ ДРУГОЕ



Для уточнения возможности проведения того или иного ритуалы пиши по ватсап или электронной почте.