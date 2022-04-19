Самые надежные привороты на мужчину по фотографии.

Как делается приворот на мужчину по фотографии? В этой статье я знакомлю с приворотными ритуалами, сделанными по фотографии избранника. С их помощью можно быстро решить свои проблемы и устроить личную жизнь…
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Обряды приворотов на вечную любовь

Ритуалы приворотов на всю жизнь.В этой статье я рассказываю о вечных приворотах, которые невозможно снять. С помощью этих ритуалов можно привязать к себе человека на всю долгую жизнь…
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Черный ритуал Вуду на смерть

Ритуалы Вуду на смерть.В этой статье я расскажу, как провести ритуал Вуду на смерть человека. С помощью подобных ритуалов можно лишить человека жизни, можно превратить его в покорного раба, можно лишить здоровья и денег…
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Как действует черная денежная магия? Сильные ритуалы на деньги.

Привлечение денег с помощью черной магии. В этой статье я дам описание старинных обрядов на деньги. С помощью этих ритуалов можно решить все денежные проблемы и получить богатство в полное свое распоряжение…
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Моментальные вызовы – привороты

Как заставить человека явиться с помощью магии?В этой статье я рассказываю о коротких приворотах – вызовах. С их помощью можно вызвать сильную тоску у любимого человека, желание увидеться, помириться, быть постоянно рядом…
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Как можно убить колдовством человека? Ритуалы на смерть

Смертельные ритуалы в магии. В этой статье я рассказываю о мощных кладбищенских обрядах. Эти ритуалы могут убить быстро человека или серьезно повредить его здоровье…
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Как черная магия может помочь выйти замуж?

Ритуалы на поиск суженного. В этой статье я дам самые эффективные обряды для молодых девушек и не только для них. Эти ритуалы помогут устроить личную жизнь, завести семью и обрести женское счастье…
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Черная магия на здоровье. А также ритуалы белой магии для укрепления здоровья

Ритуалы магии для поправки здоровья. В этой статье я рассказываю об эффективных ритуалах черной и белой магии на выздоровление. Эти ритуалы помогут облегчить боль, а иногда и справиться с тяжелым недугом…
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Как усилить свою красоту с помощью магии или черная магия на красоту

Как с помощью магии вернуть красоту?В этой статье я даю инструкции по проведению самых действенных ритуалов на красоту. С помощью подобных обрядов можно полностью поменять свою жизнь, стать более успешной и привлекательной для окружающих…
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Ритуалы магии Вуду на любовь

Помощь в любви магией Вуду. В этой статье я рассказываю о некоторых приворотах Вуду. С помощью таких ритуалов можно привязать к себе сердце любимого человека навечно…
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Как проводится действенная остуда на любовь?

Как убрать чувства между людьми магией?В этой статье я расскажу, как можно провести  ритуал действенной остуды на себя или на близкого человека. Эти мощные ритуалы помогут избавиться от мучительных чувств, которые не дают радости, а только приносят страдания…
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Красивая фигура с помощью магии или магия Вуду на похудение

Ритуалы Вуду для похудения.В этой статье я рассказываю о сильных обрядах на похудение. С помощью подобных обрядов можно решить проблемы с лишним весом, значительно похудеть и улучшить свою внешность…
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